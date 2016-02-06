Обозреватель рассказал, как сгущаются тучи над российской авантюрой в Сирии

Общественное мнение стран Запада подготавливается к очередному пакету санкций против России и к наземной операции в Сирии.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"США обвиняют объединенные российско-сепаратистские силы на Донбассе в нарушении перемирия и в препятствовании работе международных наблюдателей. Об этом говорится в заявлении миссии США при ОБСЕ.

Турецкий премьер обвиняет Россию и ИГИЛ в совершении военных преступлений.

Саудовская Аравия заявляет о готовности начать военную операцию в Сирии на земле. Думаю, что и Турция, как второй "плохой полицейский", присоединится. Тучи над российской авантюрой сгущаются — сирийские повстанцы заявили об уничтожении четырех российских и трех асадовских генералов прямо во время совещания", — рассказал Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель рассказал о санкционной ловушке для России. По его слвоам, Москва, которая не намерена выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе, будет продолжать оставаться под действием санкций Запада.