Ляшко предложил создать новую коалицию и Кабмин

Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко настаивает на необходимости создания новой коалиции и формирования нового правительства.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

По словам Ляшко, "единственная возможность сегодня стабилизировать экономическую ситуацию —это формирование новой коалиции, принятие антикризисной программы действий в первую очередь в экономике для стабилизации экономики, для радикального принятия мер по борьбе с коррупцией, повышение уровня жизни людей. И на основании новой программы — формирование нового правительства".

Напомним, Ляшко заявил, что фракция Радикальной партии готова войти в состав любой коалиции, кроме созданной с участием фракции "Оппозиционный блок".