Яценюк об Абромавичусе: находится под защитой Кабмина

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус находится под защитой парламентской фракции "Народного фронта" и Кабмина.

Об этом он сообщил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, пишет УНИАН.

В то же время политик пообещал, что будет пресекать любые попытки давить на чиновника или совершать против него незаконные действия.

"Этот министр под защитой моей фракции и правительства", — приводят журналисты слова премьера.

Напомним, 3 февраля Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли, а также призвал Верховную Рада провести голосование по этому вопросу уже 4 числа.

По его словам, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" — Игоря Кононенко.

Позже послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки Абромавичуса, а президент Украины Петр Порошенко сказал, что тот должен оставаться на своей должности и продолжать реализацию реформ.