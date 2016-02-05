Боевики рекордное количество раз обстреляли силовиков: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 81 раз обстреляли позиций украинских силовиков, что является рекордным количеством атак с конца августа 2015 года.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что 4 февраля на востоке нашей страны противник 12 раз применил тяжелое вооружение (запрещено Минскими соглашениями).

"На Донецком направлении шли активные боевые действия по всему фронту. Наиболее сложная обстановка сложилась в Зайцево и Майорске, где по нашим позициям были выпущены более 160 мин", — отметил военный.

По его данным, орудующие на территории украинского государства террористы не прекращают огонь и в донецком аэропорту, и на Светлодарской дуге. На Мариупольском направлении также было неспокойно.

"В Марьинке враг неоднократно открывал огонь из гранатометов, он велся со стороны села Трудовское. Тяжело ранен мирный житель", — добавил полковник.

Кроме того, спикер Администрации Президента по вопросам АТО сообщил, что за минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, а еще трое — получили ранения.

Напомним, ранее немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам. Ознакомиться с данными аналитика можно здесь.

Карта: mediarnbo.org