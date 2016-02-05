Экс-советник Путина объяснил, как Россию заставили считаться с силой Украины

Президенту РФ Владимиру Путину силу продемонстрировала именно Украина, когда смогла дать отпор российским войскам на Донбассе.

Российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал в интервью изданию "Гордон".

"Украинцы дали понять Кремлю: в прямом военном столкновении одержать победу над ними невозможно. А если возможно, то это обойдется неприемлемо дорого. Не США, Германия или Франция продемонстрировали эту силу, а Украина! Поэтому Путин начал считаться с официальным Киевом, хотя прямо об этом, естественно, не говорит. Но за последний год, с помощью Минских соглашений, Запад свел силу Украины к ослаблению. Напомню, что 12 февраля 2015 года, на момент подписания Минска-2, Дебальцево было, между прочим, украинским. И то, что город сдали, едва не устроив при этом котел, — тоже результат Минска", — заявил Илларионов.

Напомним, ранее журналист объяснил, почему рухнет путинская "дегенеративная империя".