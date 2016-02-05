Экс-советник Путина объяснил, как Россию заставили считаться с силой Украины

Украинцы дали понять Кремлю: в прямом военном столкновении одержать победу над ними невозможно, заявил Илларионов.
Президенту РФ Владимиру Путину силу продемонстрировала именно Украина, когда смогла дать отпор российским войскам на Донбассе.
Российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал в интервью изданию "Гордон".
"Украинцы дали понять Кремлю: в прямом военном столкновении одержать победу над ними невозможно. А если возможно, то это обойдется неприемлемо дорого. Не США, Германия или Франция продемонстрировали эту силу, а Украина! Поэтому Путин начал считаться с официальным Киевом, хотя прямо об этом, естественно, не говорит. Но за последний год, с помощью Минских соглашений, Запад свел силу Украины к ослаблению. Напомню, что 12 февраля 2015 года, на момент подписания Минска-2, Дебальцево было, между прочим, украинским. И то, что город сдали, едва не устроив при этом котел, — тоже результат Минска", — заявил Илларионов.
Напомним, ранее журналист объяснил, почему рухнет путинская "дегенеративная империя".