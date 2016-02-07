Адвокат рассказал, когда Савченко может вернуться в Украину

Украинская летчица, народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко, скорее всего, вернется на территорию Украины весной.

Об этом сообщил ее адвокат Марк Фейгин, передает "Апостроф".

"Приговор объявят в начале марта или конце февраля, буквально через три — три с половиной недели. Далее приговор вступает в законную силу через 10 дней. Савченко отказывается подавать апелляцию — я не согласен с этой позицией и считаю, что апелляцию подавать надо, тем не менее она не хочет этого делать. Мы пока ее убеждаем, но через 10 дней после вынесения, в середине марта, приговор вступит в законную силу", — пояснил он.

По мнению адвоката, с этого момента может начаться процедура выдачи Савченко.

"Киев может направить запрос о ее выдаче в Украину для отбывания наказания. Там есть ряд препятствий процессуального характера: Украина должна признать законность приговора и так далее, но все это формальная сторона вопроса, этого можно избежать, добившись главного — чтобы Савченко оказалась в Киеве. Все остальное — усмотрения сугубо политического характера, а никак не обязанность соблюдения процедуры, потому что, по этой логике, Россия должна соблюдать Будапештский меморандум. Что-то я не особо вижу обязательности в исполнении именно этого условия", — отметил Фейгин.

Как известно, Савченко в России обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников российского телевидения, которые летом 2014 года. без разрешения украинской власти находились под Луганском. Сторона обвинения утверждает, что Савченко вела корректировку огня во время обстрела со стороны украинских военных. Также летчицу обвиняют в незаконном пересечении российской границы.