Горловские "орки" наглеют: кроют Зайцево и Майорск из минометов и крупнокалиберных пулеметов

На выходных боевики активизировали обстрелы в районе Горловки Донецкой области.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Жованка — Зайцево (поселок севернее Горловки) велись миномётные обстрелы при поддержке крупнокалиберных пулемётов. При этом террористы оперировали не только с южной стороны Зайцево, но и с позиций в районе Гольмовского. Ещё одна минометная группа террористов постоянно "работает" с позиций севернее станции Терриконная (огонь ведется как в сторону Жованки — Зайцево, то и в сторону Майорска).

Со стороны Широкой Балки (поселок западнее Горловки) боевики использовали гранатомёты и пулемёты. Также фиксировался огонь из 120-мм минометов со стороны Горловки (позиции между улицей Ленина и маршала Жукова, а также в районе трикотажной фабрики).

Напомним, вчера боевики более 60 раз обстреляли позиции сил АТО, в некоторых случаях нашим военным пришлось открывать огонь.