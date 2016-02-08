Начальник Генштаба заявил, что армия в зоне АТО готова выполнить любую задачу

В зоне АТО находится мотивированный, профессионально подготовленный и готовый к выполнению задач личный состав ВСУ.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко после встречи с военными атташе аккредитованных в Украине дипломатических представительств, передает УНИАН.

"Я недавно находился в зоне АТО... Были разные ситуации, мы находились и ознакомились со службой военнослужащих и выполнением их обязанностей на соответствующих опорных пунктах", — заявил он.

"У меня осталось приятное впечатление от этого посещения. У нас действительно мотивированный личный состав, действительно профессионально подготовленный и готовый к выполнению всех тех задач, которые перед ним стоят", — добавил Муженко.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО боевики увеличили количество обстрелов и применяют мобильные минометные группы.

Фото: Фейсбук В.Муженко.