Суд перенес рассмотрение апелляции защиты по делу Корбана на 9 февраля

В понедельник, 8 февраля, Коллегия Апелляционного суда Киева по делу лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана допросила трех свидетелей-медиков, привлеченных к делу по ходатайству его защиты.

Показания дали двое медиков — главный врач и врач-диагност "Клиники семейной медицины" Днепропетровска, а также кардиолог из Национального Института сосудистой хирургии им. Н. Амосова, в котором Корбану проводили стентирование, передает УНИАН.

Главные разногласия в показаниях днепропетровских врачей и кардиолога из Института заключаются в том, что днепропетровские врачи считают стентирование хирургической операцией, после которой пациенту требуется длительная — до 14 дней реабилитация. Врач из Института им. Амосова утверждает, что стентирование является медицинской манипуляцией, и в случае отсутствия осложнений на период реабилитации потребуется не больше суток.

После этого в суде объявили перерыв до 11 часов утра 9 февраля, сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по делу Корбана свидетелями в зал суда вызвали врачей.