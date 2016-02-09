Пасишник ушел в отпуск на время расследования обвинений Абромавичуса

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник не будет выполнять своих служебных обязанностей во время расследования заявлений министра экономики Айвараса Абромавичуса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"В связи с началом уголовного производства НАБУ по публичному заявлению министра экономического развития и торговли Украины Абромавичуса, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник не выполняет служебных обязанностей до завершения указанного выше производства", — сказано в сообщении.

В свою очередь сам Пасишник на своей странице в Facebook сообщил, что он решил взять отпуск.

Напомним, председатель департамента координации международной помощи Минэкономразвития Елена Трегуб заявила, что Абромавичус настроен на то, что он может вернуться в правительство, только если будет какой-то новый рывок в развитии Украины.

Напомним, ранее министр заявил, что для успешных и быстрых реформ в Украине необходимо провести серьезные изменения во власти, сформировать новое правительство из министров-технократов, пересмотреть принципы взаимодействия кабинета, парламента и президентской администрации.

3 февраля Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли, а также призвал Верховную Рада провести голосование по этому вопросу уже 4 числа.

По его словам, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" — Игоря Кононенко.

Позже послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки Абромавичуса, а президент Украины Петр Порошенко сказал, что тот должен оставаться на своей должности и продолжать реализацию реформ.

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