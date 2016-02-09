Пасишник ушел в отпуск на время расследования обвинений Абромавичуса

Пасишник на своей странице в Facebook сообщил, что он решил взять отпуск.
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник не будет выполнять своих служебных обязанностей во время расследования заявлений министра экономики Айвараса Абромавичуса.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
"В связи с началом уголовного производства НАБУ по публичному заявлению министра экономического развития и торговли Украины Абромавичуса, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник не выполняет служебных обязанностей до завершения указанного выше производства", — сказано в сообщении.
В свою очередь сам Пасишник на своей странице в Facebook сообщил, что он решил взять отпуск.
Напомним, председатель департамента координации международной помощи Минэкономразвития Елена Трегуб заявила, что Абромавичус настроен на то, что он может вернуться в правительство, только если будет какой-то новый рывок в развитии Украины.
Напомним, ранее министр заявил, что для успешных и быстрых реформ в Украине необходимо провести серьезные изменения во власти, сформировать новое правительство из министров-технократов, пересмотреть принципы взаимодействия кабинета, парламента и президентской администрации.
3 февраля Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли, а также призвал Верховную Рада провести голосование по этому вопросу уже 4 числа.
По его словам, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" — Игоря Кононенко.
Позже послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки Абромавичуса, а президент Украины Петр Порошенко сказал, что тот должен оставаться на своей должности и продолжать реализацию реформ.
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