Установлены лица, расстреливавшие участников Евромайдана — ГПУ

Генпрокуратура Украины установила лиц, стрелявших по активистам Евромайдана на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщил прокурор Управления спецрасследований ГПУ Украины Роман Псюк в эфире "Громадського".

"Сторона обвинения владеет данными о том, в отдельных случаях, где пули были обнаружены в телах – мы точно знаем, из чьего оружия эти пули были выпущены. То есть из оружия каких людей эти пули были выпущены. Эти фамилии нами установлены", — заявил прокурор.

По его словам, пули обнаружили как непосредственно в телах погибших, так и на месте трагедии: в фасадах домов, на газонах, в стволах деревьев.

"В настоящее время установлено 25 человек. 18 бойцов спецроты "Беркут", два их командира, которые также в розыске, и пять человек, которые сейчас находятся под стражей. Двое из них — дела в Святошинском суде, еще трое — дело сегодня завершено", — отметил Псюк.

В интересах следствия он отказался называть поименно список этих лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева в водоеме были найдены фрагменты оружия, из которых могли расстреливать активистов Евромайдана.