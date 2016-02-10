"Черная среда": обозреватель рассказал, чем Запад ответит России на попытку поиграть мышцами

Сегодня, 10 февраля, в Брюсселе открывается важный саммит министров обороны стран НАТО. Его главными тезисами станут новая доктрина "гибридной войны", развертывание 40-тысячной группировки Альянса в Восточной Европе и усиление помощи Украине, Грузии.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, Турция и арабские государства еще ближе к наземной операции в Сирии.

"И как бы в связи с этим у России есть соблазн поиграть мышцами, а тут как всегда "не вовремя" и как всегда "случайно" цена на нефть падает на 8% и ожидается классическая черная среда на росс. бирже сегодня. Ну как с таким настроением воевать?", — иронизирует политический эксперт

"В этом месяце в Украину прибывают детективы ФБР, которые будут работать с НАБУ и которые много знают про всех наших политиков и чиновников, — продолжает политолог. —Украина, Польша, Литва и Германия запустили новый проект прозрачной антикоррупционной таможни Twinning".

"Еврокомиссия разработала и сегодня представит стратегию отказа от российского газа. В нее входят 14 приоритетных проектов в области газоснабжения, а именно — быстрое завершение строительства терминала СПГ в Хорватии, трубопровода в направлении Венгрии, строительство нескольких трубопроводов, которые свяжут Финляндию и страны Балтии с газовой сетью остальной части ЕС, а также расширение трубопроводной сети в Румынии, Болгарии и Греции и т.д. "Газпром", гудбай", — пишет обозреватель.

Коснувшись темы президента Беларуси Александра Лукашенко, которому Путин "подарил" четыре ракетных комплекса С-300, Пономарь заметил: "Если до конца месяца с Беларуси снимут санкции, — значит движение в сторону Запада есть? Ведь для того, чтобы сняли санкции нужно что-то делать, а не только обещать".

По поводу кризиса в украинском Кабмине эксперт подчеркнул: "Запад продолжает настаивать на правительстве технократов, но без досрочных выборов. МВФ подкрепил это давление подпоркой. Ожидаем хороших и важных новостей, которые разрешат этот прекрасно созданный "кризис".

Напомним, ранее Пономарь рассказал, что общественное мнение стран Запада подготавливается к очередному пакету санкций против России и к наземной операции в Сирии.