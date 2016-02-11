Маневры в Донецке: Гиви учит банду "Сомали" штурмовать города

Боевики и российские военные на Донбассе продолжают активные обстрелы сил АТО, используя стрелковое вооружение, гранатомёты, миномёты, зенитные установки, штатное вооружение бронетехники, ведут разведку на ряде участков, минируют местность силами ДРГ и ведут снайперские обстрелы.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, вооруженные формирования ДНР усиленно проводят мероприятия по боевой подготовке. На полигонах "учебных центров" идут постоянные тактико-полевые учения по слаживанию подразделений и отработке взаимодействия мотострелковых и бронетанковых подразделений в боевых условиях.

Главари ДНР с 9-го по 11-е февраля проводят масштабные командно-штабные учения (преимущественно задействованы подразделения и части, дислоцированные в районе Донецка и Горловки). В учениях участвуют 1-я, 3-я, 5-я и 100-я "мотострелковые бригады" ДНР.

Также зафиксировано проведение штурмовым подразделением "Сомали" (руководитель "Гиви") комплекса батальонных тактических учений по действиям в условиях города при поддержке бронетехники. Обучение проводилось в промышленных районах Донецка на базе заброшенных и разрушенных предприятий, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, вчера боевики 45 раз нарушали "тишину" и обстреливали позиции сил АТО.