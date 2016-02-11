Боевикам ЛНР не хватает пушечного мяса: в "армию" хотят погнать студентов

Главарям луганской "народной республики" не хватает командиров во взвода и роты "армии" сепаратистов, поэтому они хотят закрыть этот пробел за счет студентов местных вузов.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как выяснили разведчики, самозваные "власти" псевдореспублики пытаются пополнить некомплект командного состава звена "взвод—рота" за счет студентов. 8 февраля главари ЛНР приняли решение о создании в высших учебных заведениях на временно оккупированной территории Луганской области "военных кафедр".

Определение перечня необходимых военных специальностей и "заказ" на подготовку будет осуществлять командование 2 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Для проведения занятий по общевойсковой подготовке будут привлекать бывших военнослужащих, в том числе участвовавших в боевых действиях против Украины в составе российских оккупационных войск.

Напомним, из-за фактического срыва "мобилизации" на оккупированной территории Донецкой области, боевики ДНР решили набрать пушечное мясо на соседней Луганщине.