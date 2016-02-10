В НАТО назвали ситуацию в Украине одной из величайших угроз современности

Неспокойная ситуацию в Украине является одной из величайших угроз современности.

Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в начале заседания Североатлантического совета в рамках встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, пишет УНИАН.

Генсек Альянса напомнил о текущих вызовах и угрозах.

"Мы сталкиваемся с наиболее сложными угрозами нашей безопасности в течение поколения —продолжающаяся неспокойная ситуация в Украине; неуспешные и несостоятельные государства (failed state) на юге, распространение терроризма и крупнейший кризис беженцев и мигрантов в Европе со времени окончания Второй мировой войны", — заявил Столтенберг.

По его словам, "мир стал более опасным местом, но НАТО отвечает. Мы представляем современное сдерживание и оборону от разного диапазона угроз. Мы внедряем наиболее существенную поддержку нашей коллективной безопасности со времени окончания "холодной войны". После многих лет существенных сокращений среди европейских союзников и Канады уменьшение расходов на оборону фактически, по сути, прекратилось".

Столтенберг также приветствует заявление США о планах одновременно увеличить расходы на оборону и военное присутствие в Европе.

Ранее сообщалось, что НАТО может направить батальоны военных в Эстонию, Латвию, Литву, Польши, Румынию и Болгарию. Россия должна знать, что если она попытается что-то сделать в этих странах, она очень быстро столкнется с войсками Альянса.