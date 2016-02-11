Разведка США: Россия и Запад близки к компромиссу по Донбассу

Разведка США отмечает, что Запад и Россия, возможно, близки к достижению взаимопонимания по поводу конфликта на востоке Украины.

Об этом говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет Украинская правда.

"Соединенные Штаты и Россия, возможно, движутся к взаимопониманию по поводу конфликта в Украине. В последние недели дипломатическая активность между американскими и российскими чиновниками возобновилась с бешеной скоростью. Есть слухи о политических перестановках на подконтрольной сепаратистам части Донбасса.

Украинские и российские СМИ даже сообщили о том, что сейчас идет работа над "секретной сделкой", которая станет компромиссной договоренностью по политическим и военным требованиям сепаратистов и Москвы с одной стороны, а также Киева и его западных партнеров — с другой", — отмечается в отчете.

В отчете говорится, что "новую жизнь" переговорам могут дать резкое падение цен на нефть, последующее ослабление российской экономики и вовлеченность РФ в сирийский конфликт.

"Большая сделка по Украине еще далека от заключения, но могут появиться компромиссы в тех вопросах, которые ранее считались не обсуждаемыми", — считают специалисты Stratfor.

При этом в докладе подчеркивается, что есть много причин, чтобы относится скептически к этим слухам. Киеву не следует ожидать от Москвы значительных уступок.

"Кремль традиционно ставит собственные национальные интересы в сфере безопасности выше своего экономического развития. Президент РФ Владимир Путин хорошо знает, что геополитические уступки Западу со стороны бывшего лидера Советского Союза Михаила Горбачева в обмен на экономическую помощь привели к распаду СССР. Путин также осознает, что если он пойдет на значительные уступки по Украине без уступок со стороны Киева, это может быть более губительно для его политической позиции, чем экономический кризис", — говорится в докладе.

Также сообщается, что у Украины также нет большого желания идти на уступки, так как компромиссы с сепаратистами и РФ могут привести к конфликту с крайними правыми группировками в стране.

В отчете отмечается, что темой последних переговоров между Западом и РФ было проведение местных выборов на оккупированных территориях.

"Проведение местных выборов в Донецке и Луганске может уменьшить острые политические различия по поводу статуса и самостоятельности региона. Тем не менее, для проведения выборов Россия и сепаратисты должны сотрудничать, пойти на полное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и предоставление доступа наблюдателям ОБСЕ ко всей зоне боевых действий" — отметили аналитики.

В отчете отмечается, что если Россия выполнит эти условия, то Запад может серьезно задуматься о снятии санкций с РФ.

Напомним, бывшие чиновники США в военной сфере и сфере безопасности предупреждают, что Россия испытывает НАТО и США, поэтому альянс должен подготовить более четкий ответ на действия Москвы в Европе и на Ближнем Востоке.