Обозреватель рассказал, как НАТО будет давить на Россию в Черном море

На вчерашнем совещании министров обороны стран НАТО в Брюсселе члены Альянса приняли решение об увеличении военного присутствия в акватории Черного моря.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Как мы с вами и предполагали ранее, история с МВФ разрешилась телефонным звонком нашего президента директору-распорядителю (Фонда). Необходимые изменения в правительстве будут, необходимые законы будут приняты", — напомнил политический эксперт.

"Как мы с вами и предполагали ранее, США подготовили очередную порцию санкций против Северной Кореи и России. Первой — за испытания ракет, второй — за поставки комплектующих. Сенат принял соответствующий законопроект и теперь, после подписи Обамы, мы узнаем конкретные компании и лица, попавшие под новые санкции", — сообщает эксперт.

"Как мы с вами и предполагали ранее, Турция еще ближе к наземной операции в Сирии, раз уже пошли фейки о вводе турецких войск", — заметил он.

"Как мы с вами и предполагали, на вчерашнем митинге министров обороны стран НАТО приняты важные решения об увеличении присутствия НАТО в нашей "пьесе", и что очень важно тоже— о расширении присутствия НАТО в Черном море. Хорошая новость для Крыма", — считает обозреватель.

"Как мы с вами и предполагали ранее, четвертая корзина (пропаганда и антипропаганда) тоже наполняется. Так ЕС запустил официальный сайт по развенчанию российских информационных фейков и штампов. Хорошее дело, приветствуем", — подчеркивает Пономарь.

"Как мы с вами и предполагали ранее, Польша продолжает развивать особые отношения с Украиной. Так, Польша проявляет большую заинтересованность в совместном продвижении на рынок ЕС украинских ракетных технологий", — рассказал политолог.

"Цена на нефть продолжает свое движение вниз. На сейчас бочка Брента в Лондоне стоит 30,62 долл. Тоже, конечно, как мы с вами предполагали ранее", — пошутил политический эксперт.

Напомним, в Великобритании тоже решили направить дополнительно пять военных кораблей в Балтийское море в качестве усилий НАТО по сдерживанию агрессии России.