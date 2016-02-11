Главари боевиков уже не хотят проводить "выборы" на Донбассе в ближайшие месяцы

Один из главарей так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что возможностей провести в феврале—апреле "выборы" на временно оккупированной территории Донбасса нет.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, пишет УНИАН.

"Что касается выборов, то мы подчеркиваем, что для нас выборы важны в плане выполнения Минских соглашений. Что касается проведения их в феврале-апреле, как это было обозначено раньше, то, учитывая позицию Киева, по согласованным проектам нет возможности их проводить, и сейчас эти даты являются очень и очень условными", — сказал Пушилин.

По его словам, для кардинального улучшения внутренней ситуации "выборы вряд ли смогут помочь".

Он заявил, что нужно сконцентрироваться на законопроекте о выборах, который должен быть согласован — "когда это произойдёт — 2016-й, 2017-й или позже в рамках Минского формата".

Как известно, Разведка США отмечает, что Запад и Россия, возможно, близки к достижению взаимопонимания по поводу конфликта на востоке Украины.

В отчете отмечается, что темой последних переговоров между Западом и РФ было проведение местных выборов на оккупированных территориях.

"Проведение местных выборов в Донецке и Луганске может уменьшить острые политические различия по поводу статуса и самостоятельности региона. Тем не менее, для проведения выборов Россия и сепаратисты должны сотрудничать, пойти на полное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и предоставление доступа наблюдателям ОБСЕ ко всей зоне боевых действий" — отметили аналитики.

В отчете отмечается, что если Россия выполнит эти условия, то Запад может серьезно задуматься о снятии санкций с РФ.