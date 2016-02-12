Порошенко внес на рассмотрение Рады пакет "безвизовых" законопроектов

12 февраля 2016, 20:51

Принятие законов создаст условия для отмены визового режима для граждан Украины.

Порошенко внес на рассмотрение Рады пакет «безвизовых» законопроектов

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады пакет из трех законопроектов, направленных на выполнение Украиной критериев введения безвизового режима с Европейским Союзом в сфере противодействия коррупции, определив их первоочередными.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что был внесен проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О прокуратуре" относительно обеспечения прозрачности в организации деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры с целью выполнения рекомендаций Международного валютного фонда", который совершенствует процедуру отбора руководящего состава Специализированной антикоррупционной прокуратуры и повышает гарантии ее независимости и беспристрастности.

Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по выполнению рекомендаций, содержащихся в шестом докладе Европейской комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, по совершенствованию основ деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" направлен на полную имплементацию Директивы ЕС от 3 апреля 2014 №2014/42/EU об аресте и конфискации предметов преступной деятельности и доходов от нее.

Проект Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно выполнения рекомендаций, содержащихся в шестом докладе Европейской комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, относительно усовершенствования процедуры ареста имущества и института специальной конфискации" направлен на совершенствование процедур ареста имущества и института специальной конфискации и приведения их в соответствие с лучшими европейскими стандартами и практиками.

Принятие Верховной Радой указанных законов уже на следующей пленарной неделе создаст необходимые условия для скорейшего внесения Европейской Комиссией на рассмотрение Совета ЕС и Европейского парламента законодательного предложения об отмене визового режима для граждан Украины, подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что украинцы кровью заслужили безвизовый режим с ЕС.

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