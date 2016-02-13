От субботы до субботы. Невеселая годовщина, сигналы Кабмина и НАБУ в зоне особого внимания

13 февраля 2016, 17:55

Заявления представителей Запада о ситуации в Украине должны получить необходимую реакцию со стороны лидеров нашей страны.

Евгений Магда

Украина отметила без празднований первую годовщину Минских договоренностей. Кабмин пытается продемонстрировать уверенность в собственном будущем, но при этом получает и альтернативные предсказания. Национальное антикоррупционное бюро оказалось в зоне особого внимания общества.

К сожалению, лучшей иллюстрацией эффективности Минских договоренностей является положение дел на Донбассе, где не прекращаются обстрелы боевиками украинских позиций, а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ так и не получила возможности побывать во многих точках неконтролируемой Украиной территории. С другой стороны, после договоренностей в столице Беларуси интенсивность боевых действий на востоке Украины существенно упала, ВСУ получили возможности для укрепления своих позиций и получения новой военной техники и вооружений. Естественно, что и Россия продолжает снабжать боевиков всем необходимым для продолжения боевых действий. Еще один факт: переговоры министров иностранных дел в нормандском формате "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам безопасности продолжались чуть менее часа. Сильно сомневаюсь, что участники мероприятия в столице Баварии поверили заявлениям Дмитрия Медведева о "гражданской войне в Украине". Но это не останавливает российских официальных лиц, взявших курс на последовательное отрицание очевидного.

Невозможно отрицать и наличие кризиса власти в Украине. К сожалению, ведущие политические игроки далеки от консенсуса по вопросу путей выхода из него. Премьер Арсений Яценюк демонстрирует готовность работать прозрачно, избегая политического давления и проводя необходимые преобразования. Его в этом поддерживают и подчиненные министры (разве что за исключением Айвараса Абромавичуса), и иностранные дипломаты. Непонятно только, почему стремление следовать этим принципам появилось у Арсения Петровича на излете второго года пребывания в премьерском кресле, что мешало начинать действовать в таком ключе сразу после Революции Достоинства? Ответ лежит на поверхности, и парламентарии, несмотря на невысокий профессиональный уровень Рады VIII созыва, могут до него додуматься с очевидными кадровыми последствиями.

Англоязычный Яценюк ощущает весомую поддержку западных дипломатов, и решил даже злоупотребить нею, представив Программу действий правительства на 2016 год представителям дипломатического корпуса, аккредитованным в Украине, до ее утверждения Верховной Радой. Мягко говоря, моветон. К тому же в украинских реалиях предшественники Арсения Петровича на посту премьера перед голосованием за годичную индульгенцию больше уделяли внимания не окучиванию послов, а общению с народными избранниками.

Лидер фракции БПП Юрий Луценко не без злорадства констатировал, что у Яценюка нет большинства в парламенте для принятия необходимых решений. По большому счету, это означает признание политической смерти коалиции "Европейская Украина", которую натужно пытаются реанимировать, но без особых успехов. Фракция "Самопоміч" прорекламировала свою инициативу о сборе подписей о резолюции недоверия правительству, но пока не располагает необходимым количеством голосов для внесения вопроса в повестку дня Верховной Рады. Юлия Тимошенко, усилившаяся после визита в США экс-председателем Валентином Наливайченко, у которого в активе должен быть компромат в достаточном количестве, также выступает за создание правительства технократов, в котором сама лидер "Батьківщини" работать не намерена.

Не приходится сомневаться, что череда заявлений представителей Запада о ситуации в Украине должна получить необходимую реакцию со стороны лидеров нашей страны. И чем более она будет консолидированной, тем меньше будет претензий и у директора-распорядителя Кристин Лагард, уже обеспечившей себе пребывание на этой должности на второй срок, и у Джо Байдена, продолжающего быть куратором Украины в администрации Барака Обамы, и у Европейского Союза, продолжающего с настороженностью относиться к происходящему в Украине. Но самое главное — доверие украинских граждан к власти, изрядно подорванное последними скандалами, может хотя бы частично восстановиться. р

Лакмусовой бумажкой в этом вопросе может стать работа Национального антикоррупционного бюро. Этот независимый орган формировался долго и скрупулезно, на обеспечение его работы и независимости выделены немалые средства, поэтому общество ждет конкретных результатов его работы. И не только четких объяснений по делу Абромавичуса и Кононенко, но и других результатов борьбы с коррупцией.

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Рада Наливайченко Кабмин статья авторская статья Магда Яценюк Медведев Тимошенко Мюнхен НАБУ
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