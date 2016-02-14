Страна забыла о войне, но обострение на Донбассе возможно уже в марте — Тука

Власти страны забывают, что на востоке Украины идет война, а областям, которые живут с этим ежедневно, не оказывается должного внимания.

О ситуации на рассказал Георгий Тука — руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации в интервью "Громадському ТВ".

"Я уже знаю, что, как глава областной администрации, я столкнусь с конфликтом о нарушении бюджетного кодекса, или мне придется послать всех куда подальше и сделать то, что я считаю целесообразным. Большинство военнослужащих, которые находятся там, постоянно чувствуют этот дуализм. Страна забыла о войне. Это свойственно не только Киеву, это присуще даже нашим соседям", — отметил Тука.

По его мнению, очередное обострение ситуации на Донбассе возможно уже в марте.

"Есть информация о возможном обострении боевой ситуации уже в марте. Решил действовать и создать специальный штаб для предотвращения возможных определенных последствий", — сказал он.

По словам Туки, этот штаб соберут уже во вторник — чтобы проверить наличие специальной техники у чрезвычайников и транспорта для эвакуации гражданского населения. Он также добавил, что необходимо обсудить подготовку больниц и сделать необходимые запасы.

Ранее глава ОВГА Георгий Тука отметил, что если Россия прекратит поддерживать созданную под руководством российских спецслужб структуру ДНР и ЛНР, Украина должна будет провести спецоперацию по ликвидации наиболее активных боевиков и их главарей.

фото; видео: hromadske.tv