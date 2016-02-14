Боевики пытались штурмовать силы АТО под Мариуполем: все атаки отражены

На Мариупольском направлении боевики так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР) два раза пытались штурмовать позиции украинских военнослужащих.

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Александр Киндсфатер, пишет "0629".

"Боевики ДНР предприняли две попытки штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красногоровки, однако атаки были отражены", — говорится в сообщении.

Всего за сутки 13 февраля и ночь 14 февраля с 06:00 до 04:00 незаконные вооруженные формирования 23 раза открывали огонь по позициям военных.

"Обстрелы велись из ПТУР, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды ДНРовцы применяли артиллерию калибром 82мм. ВСУ открывали ответный огонь 10 раз", — говорится в сообщении.

По словам пресс-офицераа, обстрелам подверглись опорные пункты у Марьинки (9 обстрелов), Красногоровки (8 обстрелов), Павлополя (2 обстрел), Гранитного(3 обстрел), Широкино (1 обстрел).

Также пресс-офицер сообщил, что есть пострадавшие среди личного состава ВСУ, их количество уточняется.

В штабе АТО ранее отмечали, что за прошедшие сутки, боевики 69 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных на Донецком и Мариупольском направлениях.