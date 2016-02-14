Боевики пытались штурмовать силы АТО под Мариуполем: все атаки отражены

Есть пострадавшие среди личного состава ВСУ, их количество уточняется, сказал Киндсфатер.
На Мариупольском направлении боевики так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР) два раза пытались штурмовать позиции украинских военнослужащих.
Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Александр Киндсфатер, пишет "0629".
"Боевики ДНР предприняли две попытки штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красногоровки, однако атаки были отражены", — говорится в сообщении.
Всего за сутки 13 февраля и ночь 14 февраля с 06:00 до 04:00 незаконные вооруженные формирования 23 раза открывали огонь по позициям военных.
"Обстрелы велись из ПТУР, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды ДНРовцы применяли артиллерию калибром 82мм. ВСУ открывали ответный огонь 10 раз", — говорится в сообщении.
По словам пресс-офицераа, обстрелам подверглись опорные пункты у Марьинки (9 обстрелов), Красногоровки (8 обстрелов), Павлополя (2 обстрел), Гранитного(3 обстрел), Широкино (1 обстрел).
Также пресс-офицер сообщил, что есть пострадавшие среди личного состава ВСУ, их количество уточняется.
В штабе АТО ранее отмечали, что за прошедшие сутки, боевики 69 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных на Донецком и Мариупольском направлениях.