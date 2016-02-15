Россия подготовила для Донбасса новый "гумконвой"

Власти России подготовили для Донбасса новый "гуманитарный конвой" (49-й по счету), который доставит на территорию нашей страны более тысячи тонн грузов.

Об этом говорится на сайте МЧС РФ.

В то же время в ведомстве уточнили, что он станет первым в 2016-м году.

"15 февраля из Ногинского спасательного центра МЧС в Ростовскую область отправится автоколонна с гуманитарным грузом для населения Луганской и Донецкой областей", — отметили спасатели.

По их данным, в поселке Ковалевка, на базе Донского спасательного центра ведомства, к грузовым транспортным средствам из Ногинска присоединятся машины из других регионов Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что российские "гумконвои" привозят на восток Украины боеприпасы, после их прибытия боевики с новой силой начинают атаковать позиции военнослужащих нашей страны.

Фото: mchs.gov.ru