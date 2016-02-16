Эксперт объяснил, как Россию будут загонять за стол переговоров по Крыму

16 февраля 2016, 04:20

Сегодня мы достаточно сильны, чтобы не бояться провокаций со стороны РФ, говорит Чорновил.

Тарас Чорновил

То, что на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности на четырехсторонних переговорах в "Нормандском формате" Украина подняла вопрос Крыма, — это был тактический ход, очередное напоминание миру об аннексии Россией полуострова.  

Об этом эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"У нас часто говорилось, что про Крым забыли, о нем никто не вспоминает. Можно было бы идти ва-банк, рассчитывая на то, что удастся надавить на Россию. Но при этом был определенный риск. Если бы мы имели дело с нормальной страной, а не с Россией, то тему Крыма можно было бы постоянно педалировать и жестко на ней настаивать. Но с другой стороны, постоянно возникала бы угроза, что это будет стимулировать Россию к созданию сухопутного "коридора" в Крым. Какими были бы последствия для нас, можно себе только представить", — говорит политический эксперт.

"Пока Украина чувствовала себя слабой, тему Крыма поднимали не активно. Но сейчас мы видим, что ослабла сама Россия, она увязла в еще одной войне. Кроме того, сейчас у Украины армия не такая, как была еще год-два назад, — теперь она мощная. Также теперь у нас создана система обороны. Сегодня мы достаточно сильны, чтобы не бояться каких-то провокаций со стороны РФ. К тому же Россия сегодня вряд ли решится на мощные наступательные операции. Когда исчезла угроза прямых наступательных операций, Украина начала поднимать темы, которых ранее старалась избегать", — подчеркнул экс-нардеп.

По его словам, в теме Крыма не произошло каких-то изменений, а был чисто тактический вопрос — когда поднимать эту тему. "Можно ли это было сделать раньше — дискуссионный вопрос, однако все время был риск того, что цена будет серьезная и опасная. Поэтому тема поднималась постепенно, путем проб. Были попытки блокады полуострова. Сначала это осуществлялось общественными организациями. У Меджлиса крымских татар хорошие отношения с президентской веткой власти (и Мустафа Джемилев, и Рефат Чубаров принадлежат к этой политической силе), соответственно, посредством общественных активистов попробовали осуществить транспортную блокаду. Как оказалось, Россия уже не может особо показывать зубы. Дальше эти ограничения были введены на законодательном уровне. То же произошло с энергетической блокадой. Когда увидели, что это делать можно, и что есть возможность осуществлять более решительные шаги по Крыму, был поднят вопрос о формате "Женева плюс", где бы обсуждался Крым. Шаг за шагом эту тему мы постепенно возвращаем", — объяснил Чорновил.

"Россия на тему Крыма говорить не хочет. Вот почему и нельзя вводить тему Крыма непосредственно в "нормандский формат". Крым — этот формат "Женева плюс", это отдельный формат, где Россию еще нужно пытаться загнать за стол переговоров", — резюмировал он.

Напомним, в Мюнхене президент Петр Порошенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину и напомнил ему, что в Украине нет гражданской войны, а есть только агрессия России.

"Это не гражданская война в Украине, это ваша агрессия, господин Путин, и это не гражданская война в Крыму — это ваши солдаты, которые оккупировали мою страну, и это не гражданская война в Сирии — это ваши самолеты, которые бомбят гражданское население в Сирии", — подчеркнул Порошенко.

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