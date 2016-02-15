Порошенко о России: империя не изменилась, амбиции — болезненные

Президент Петр Порошенко заявил, что на карте мира нет такой точки, которая была бы недостижимой для болезненных российских геополитических амбиций.

Об этом он сообщил в Киеве во время торжественного собрания в Центральном доме офицеров ВСУ по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других стран, пишет УНИАН.

В тоже время политик уточнил, "империя (РФ — ред.) не изменилась, и доказательством того является и аннексия Крыма, и агрессия на востоке нашего государства".

"И только представьте себе — если бы мы решительно не порвали с Россией в 1991 году, разве сегодня наши дети не должны были бы выполнять так называемый интернациональный долг в Сирии и в других странах Ближнего Востока или где-то еще", — отметил президент.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Вооруженные силы РФ вместе с пророссийскими боевиками на Донбассе проводят активную подготовку к агрессивным боевым действиям против нашей страны.