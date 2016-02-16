Политолог назвал "самую дикую вещь", сделанную Россией после Второй мировой

Когда на Донбассе велись активные боевые действия и существовала угроза масштабного наступления российских войск, лишний раз трогать тему Крыма для Украины было опасно.

Об этом эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"Нужно понимать, что когда у нас была проблема с Донбассом, когда там проливалась кровь и когда была угроза больших наступательных операций, вводить дополнительно тему Крыма было опасно. Поскольку, помимо прочего, был еще и риск, что мы просто размоем тему, и что западные партнеры плюнут на все и в итоге ничем не будут заниматься. Для них это тоже был бы выход — рассказывать, как плохо поступила Россия, но не концентрироваться на наиболее болезненных для нас вопросах — Донбассе, где лилась кровь, и где была угроза наступления. Сейчас, когда таких угроз нет, можно поднимать политические вопросы, от которых Европа не может отказаться, и наши западные партнеры вынуждены реагировать на обвинения, ведь Россией нарушен Хельсинский процесс", — говорит эксперт.

"Аннексия территории — это самая дикая вещь, которая имела место после Второй мировой войны. Потому именно сейчас и в "нормандском формате" во время встречи в Мюнхене, и во время предыдущих выступлений тема Крыма зазвучала весьма активно. Думаю, что будет идти по нарастающей. Сейчас также будет активно звучать тема фактически начала нового геноцида крымскотатарского народа: издевательства, обыски, преследования, вытеснение их из Крыма. Вместе с тем, начинают подаваться иски в суд по Крыму. Идет определенная наступательная операция. И то, что отдельные направления этой операции оттягиваются во времени, это вопрос тактики — дискуссионный, но, на мой взгляд, правильный", — подчеркнул политолог.

"Ведь почему "нормандский формат" существует именно в нынешнем виде? Потому что на него согласилась Россия. Безусловно, для нас было бы лучше, если бы в переговоры входили США. Но Россия не шла на такой формат. Нам нужно было, по крайней мере, там, где для России не были поставлены законодательные точки, загонять ее за стол переговоров. Это хорошо удалось сделать в "нормандском формате" по Донбассу. Потому что у России не было прямых намерений аннексировать эту территорию, у нее даже теоретически не было намерений признавать ДНР и ЛНР независимыми государствами, как это было в случае Южной Осетии и Абхазии. Для РФ Донбасс — это фактор давления и дестабилизации Украины. Это России было необходимо. Потому по этому вопросу переговорный процесс был возможен", — уверен Чорновил.

"Но стоит только ввести в "нормандский формат" Крым, как моментально были бы сорваны переговоры. А эти переговоры нам были нужны — без них у нас сегодня было бы намного больше жертв, территориальные потери и более дестабилизированная страна. Мы были заинтересованы в тех переговорах, и разрушать их, когда мы понимали, что Россия вообще не пойдет на переговоры по Крыму (она формально признала его своей собственной территорией), было бы глупо", — считает экс-нардеп.

Напомним, ранее Чорновил рассказал, как Россию будут загонять за стол переговоров по Крыму.