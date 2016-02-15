Депутат из "Оппоблока" рассказал, как его вытурили из России

Народному депутату Украины от "Оппозиционного блока" Вадиму Рабиновичу запретили пересекать границу России.

Об этом Рабинович написал в сообщении на своей странице в Facebook.

Нардепу вручили документ, согласно которому, в случае, если он заедет на территорию России, то его депортируют.

"Прилетел в Москву. Мне сейчас вручили бумагу, что в Россию я заехать не могу, и меня сейчас депортируют. Вот такой музей толерантности..." — написал он в социальной сети.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-регионал Борис Колесников был объявлен в России персоной нон-грата.