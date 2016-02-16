"Оппоблок" недоволен Кабмином, "Батьківщина" — проголосует за отставку

Парламентская фракция "Батьківщина" будет голосовать за отставку Кабмина и призывает другие фракции поддержать это решение.

Об этом говорится заявлении "Батьківщини", сообщает УНИАН.

"Деятельность и бездеятельность правительства Яценюка привела к наиболее масштабному социально-экономическому кризису в Украине, начиная с 1994 года. Уже 22 года наша страна не испытывала столь глубокого падения экономики и роста уровня нищеты населения.

Оба государственных бюджета, которые были подготовлены правительством Яценюка, вносились в парламент с нарушением действующего законодательства, принимались Радой ночью, под жестким давлением. И оба они не были выполнены", — отмечается в заявлении.

Во фракции напомнили, что данные официальной статистики свидетельствуют о неуклонном ухудшении ситуации в стране. Растет инфляция, снижается курс национальной валюты, ускоряется падение экономики, уменьшаются доходы населения.

Кроме того, по мнению депутатов от "Батьківщини", крупнейшим "достижением" социальной политики правительства являются самые низкие в Европе зарплаты и пенсии украинцев.

Также во фракции считают, что правительство "не выполнило свои обязательства по борьбе с коррупцией и само с головой погрязло в коррупции". "В госбюджет-2015 по статье конфискации коррупционных средств из запланированных 1,5 млрд грн поступило лишь 100 тыс. грн. При этом на словах премьер Яценюк обещал вернуть 1,5 млрд долларов", — добавили в "Батьківщині".

А фракция "Оппозиционный блок" поддержит постановление о признании неудовлетворительной работы правительства, о чем заявил лидер фракции Юрий Бойко.

Он отметил, что правительство проводило "неправильную, порочную политику, они хвалили самих себя, они кичились своим положением", а в это время экономика Украины падала.

Бойко отметил, что "все общество требует отставки этого правительства, и мы на этом будем стоять". Бойко отметил, что в случае внесения сегодня на рассмотрение постановления о признании неудовлетворительной работы правительства, фракция "Оппоблока" поддержит это решение.

В то же время на вопрос журналистов, поставили ли депутаты от фракции свои подписи в подписных листах о выражении недоверия правительству, Бойко отметил, что не видел таких листов и не знает, кто такие подписи собирает.

"Кто собирает? Мы не видели ни одного листа", — отметил он.

Напомним, сегодня, 16 февраля, состоится заседание Верховной Рады, на котором нардепы планируют заслушать отчет Кабмина о работе за прошлый год, а также принять пакет "безвизовых" законопроектов.