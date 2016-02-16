Названо количество депутатов от БПП, поддерживающих отставку Кабмина

В понедельник, 15 февраля, подписи под инициативой относительно выражения недоверия Кабмину поставили 79 народных депутатов от парламентской фракции "Блока Петра Порошенко".

Об этом в комментарии журналистам сообщил член политсилы нардеп Сергей Лещенко, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что для поднятия соответствующего вопроса необходимо собрать минимум 150 подписей.

"…усилия фракции направлены на сбор подписей своих депутатов, а все остальные пусть присоединяются к этой инициативе", — приводят журналисты слова народного избранника.

Напомним, ранее политолог Сергей Таран выразил мнение, что сегодня шансы главы Кабмина — премьер-министра Арсения Яценюка — сохранить свой пост кажутся даже более сомнительными, чем на прошлой неделе.