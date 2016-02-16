На Донбассе обострилась ситуация, погибли украинские военные: карта зоны АТО

В понедельник, 15 февраля, в зоне АТО на Донбассе обострилась ситуация на линии соприкосновения, боевики обстреливали силовиков, в частности, из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что в течение минувших суток на востоке нашей страны в результате боевых действий погибли три украинских военных, а еще шесть — были ранены.

"На Луганском направлении противник дважды нарушил "режим тишины" севернее Бахмутской трассы. Оба обстрела продолжались 20 минут. В одном случае силы АТО открыли ответный огонь", — отметил полковник.

На Донецком по позициям силовикам враг выпустил более 200 мин, также оккупанты применили самоходные артиллерийские установки. "На Светлодарск дуге противник четыре раза обстрелял наши позиции, в том числе раз — из БМП", — добавил военнослужащий.

По его данным, самые ожесточенные бои идут на линии фронта Зайцево — Майорск, на этих рубежах произошло более десятка вражеских минометных обстрелов, оккупанты применили артиллерию — 122-мм САУ "Гвоздика".

На Мариупольском направлении продолжаются систематические обстрелы передовых позиций сил АТО вблизи Красногоровки и Марьинки. "Между Николаевкой и Докучаевск произошло боестолкновение сил АТО с оккупантами", — рассказал Мотузяник.

Напомним, ранее немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам. Ознакомиться с данными аналитика можно здесь.

Карта: mediarnbo.org