Камикадзе надо использовать по назначению: Луценко внес в Раду резолюцию о недоверии Кабмину

Во вторник, 16 февраля, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о принятии резолюции о недоверии Кабинету министров.

Соответствующая информация содержится на официальном сайте парламента, сообщает УНИАН.

В частности, отмечается, что "проект постановления об ответственности Кабинета Министров Украины (относительно принятия резолюции о недоверии Кабинету Министров Украины)" зарегистрирован под номером 4080.

В то же время текст документа в настоящее время не доступен для просмотра.

Автором проекта постановления является председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко.

Сам Луценко призывает народных депутатов уже сегодня проголосовать за выражение недоверия правительству. Об этом он сказал во время выступления с трибуны парламента.

Луценко отметил, что на сегодняшний день 70% граждан в Украине требуют отставки правительства.

По его словам, это происходит из-за того, что эти люди видят: Кабмин приостановил работу.

"Где-то в сентябре-октябре прошлого года правительство остановилось и просто защищает свои должности — в стране ничего не меняется. Люди видят, что вы не зашили карманы, вы ничего не двигаете по реформам", — сказал Луценко.

Он отметил, что люди живут бедно, страдают, но готовы терпеть при условии продвижения государства вперед.

"Люди в отчаянии от того, что премьер и правительство так хорошо говорят, но так мало из этого мы ощущаем в своей жизни", — подчеркнул Луценко.

По его словам, граждане больше не могут мириться с бездействием правительства.

"Мы все забыли запах горящих шин на Майдане. Мы просто начали забывать о том, чем клялись там. Вся страна не может дальше терпеть бездеятельность правительства", — подчеркнул лидер фракции "БПП".

При этом Луценко отметил, что Арсений Яценюк на посту премьер-министра Украины много чего сделал для Украины.

"Но не говорите мне о войне, потому что если говорите о войне, то камикадзе надо использовать по назначению", — добавил он.

Луценко сообщил, что зарегистрировал в парламенте постановление об инициировании недоверия правительству, и в поддержку этого решения было собрано более 150 подписей депутатов.

Напомним, ранее сообщалось, чтоПрезидент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости полной перезагрузки правительства.