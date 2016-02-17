"Відродження" назвало безответственным фарсом попытки отправить Кабмин в отставку

Партия "Відродження" считает, что коалиция наравне с правительством должна отвечать за провал реформ и упадок уровня жизни в стране, поскольку именно парламентское большинство год назад делегировало в нынешний Кабмин своих представителей.

Об этом заявил сопредседатель депутатской фракции "Партія "Відродження" Виктор Бондарь.

"К сожалению, пока мы видим только фарс и цирк, и мы в этом цирке участвовать не хотим. Сами "разруливайте" то, что вы наделали. Не можете — выходите из коалиции и на перевыборы, а люди дадут вам оценку", — заявил во время выступления в парламенте Бондарь.

По словам нардепа, в случае, если коалиция останется прежней, нет никаких гарантий, что новые назначения в правительство будут более профессиональными, а не будут базироваться за подковерных договоренностях. Без открытого и широкого обсуждения кандидатур новых министров и премьера, менять вслепую действующее правительство в угоду популистам — не конструктивно, считает нардеп.

"Сегодня главная цель у некоторых — сбить правительство, а дальше, мол, посмотрим. А кто возглавит новое правительство? Какой у вас кадровый потенциал? Опять будете везти людей из-за рубежа и выдавать им паспорта? Нельзя вслепую за один день менять позицию, только потому, что кому-то захотелось стать премьером или министрами. Дайте нам четкий план, кого вы видите на министерских должностях, что это будут за люди, какой будет ваша экономическая политика, внешнеполитическое видение, политика обороны страны?" — заявил Бондарь.