В "Народном фронте" Раду призвали объединиться и работать для страны

Вчерашний отчет Кабмина — это отчет о поддержке коалицией своего коалиционного правительства.

Об этом заявил с парламентской трибуны председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Вчера мы прошли экзамен ответственности. Но отчет правительства — это и отчет поддержки коалиции своего коалиционного правительства. Давайте обратимся к фактам: только 39% предложенных правительством законопроектов и инициатив были поддержаны в этом зале. Нам надо иногда тоже смотреть в зеркало", — подчеркнул Бурбак.

Председатель фракции "Народного фронта" обратился к фракциям коалиции объединиться и продолжать работать над планом, который был предложен правительством на 2016 год.

"На прошлой неделе правительство утвердило программу действий на 2016 год. Там 379 решений, которые нужно поддерживать в сессионном зале. Нам надо сейчас объединиться и работать, чтобы доллар не рос, чтобы продолжить сотрудничество с МВФ, чтобы выполнить главную задачу — ввести безвизовый режим для наших граждан. Встречаемся вместе и строим наше европейское государство Украина. Хватит демагогии", — резюмировал Бурбак.