"Народный фронт" обвинил "Батьківщину" в попытках дестабилизировать ситуацию в стране

Фракция "Батьківщина" уже давно де-факто вышла из коалиции "Европейская Украина", поэтому сегодняшнее заявление Юлии Тимошенко и ее соратников — это очередное свидетельство безответственного популизма.

Об этом говорится в заявлении "Народного фронта", переданном "Главреду".

После скандальной отставки министра экологии Шевченко, которого в правительство делегировала "Батьківщина", эта фракция фактически перешла в оппозицию, действуя в унисон с Оппозиционным блоком. Стоит напомнить, что министра Шевченко обвинили в связях с газовым олигархом и бывшим регионалом Онищенко.

Ни один пункт коалиционного соглашения, которое депутаты "Батьківщини" подписали, они же и не выполняли. Фракция саботировала работу коалиции "Европейская Украина".

В течение длительного времени "Батьківщина" не голосует за внесенные коалицией и коалиционным правительством законопроекті. В то же время, они долго не решались публично заявить о том, что больше не работают с коалицией.

Создав коалицию и имея своих министров в правительстве, эта фракция делала все, чтобы избежать политической ответственности, добиться досрочных выборов и дестабилизировать ситуацию в стране.

Вчера в парламенте не удалось реализовать этот деструктивный сценарий. Именно этим вызвано сегодняшнее заявление "Батьківщини" о выходе из коалиции. Это ничто иное, как очередная попытка удовлетворить свои меркантильные интересы уже не посредством отставки правительства, а посредством политического кризиса.

"Народный фронт" неоднократно призывал коллег подписать приложение в коалиционном соглашении и вместе двигаться по пути реформ. "Батьківщина" выбрала сценарий противостояния: чем хуже, тем лучше.

Хотим подчеркнуть, что все попытки популистов расшатать ситуацию в стране — обречены на провал. Коалиция "Европейская Украина" продолжает работу ради позитивных изменений в государстве. Каким бы сложным ни было эту задачу.