Российские наемники совершили артобстрел Луганска: карта зоны АТО

Сегодня, 17 февраля, обстановка на Донбассе в зоне проведения АТО продолжает обостряться. Противник ведет прицельный огонь по позициям силовиков, в том числе — из тяжелого вооружения. Впервые за несколько месяцев боевики применили реактивную артиллерию —установки "Град".

Об этом на брифинге сказал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Так, на Луганском направлении противник дважды нарушил режим тишины вблизи с. Крымское, что к северу от Бахмутской трассы. При этом НВФ применили миномет и гранатомет. Также минометный обстрел противника произошел в районе оккупированного Первомайска.

В то же время украинская разведка установила, что вчера военнослужащие ВС РФ провели артобстрел жилых кварталов Луганска. Огонь велся со стороны соседнего г. Александровск, который также контролируется врагом.

На Донецком направлении резко обострилась обстановка в районе Донецкого аэропорта. На этих рубежах обороны, кроме минометов, вчера зафиксировано 2 обстрела из установок "Град".

Выпущено около 20 реактивных снарядов. Установлено, что огонь велся из оккупированного пос. Старомихайловка.

Зато на Светлодарской дуге и севернее Горловки обстановка стала несколько спокойнее – вчера там произошла серия обстрелов со стороны боевиков без использования тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении продолжаются вражеские обстрелы в районе Марьинки и Красногоровки. Эпизодически НВФ применяют минометы. Вчера по нашим позициям на этих рубежах обороны было выпущено более 6 десятков минометных мин. Также интенсивные минометные обстрелы НВФ состоялись южнее – в районе Чермалыка, Лебединского и Широкино.

Также, по данным Лысенко, за минувшие сутки в результате боев ни один украинский военнослужащий не погиб, два были ранены. 1 боец получил ранение в пос. Опытное от пули снайпера.

Кроме этого, вблизи г. Золотое Луганской области 1 украинский военнослужащий, двигаясь на грузовике, получил ранения в результате подрыва на противотанковой мине ТМ-62.

Напомним, ранее в Генштабе предупредили: на Донбассе Россия может применить боевую авиацию.