"Народный фронт" заявил о политической поддержке министра молодежи и спорта

Депутатская фракция "Народный фронт" заявляет о политической поддержке министра молодежи и спорта Игоря Жданова, который добросовестно и профессионально выполняет свои обязанности на посту министра, а также своими действиями доказал преданность европейским ценностям и государственным интересам Украины.

Об этом говорится в заявлении "Народного фронта", переданном "Главреду".

Напоминаем, что общественный и политический деятель Игорь Жданов был комендантом Майдана во время Революции Достоинства и был членом совета Майдана и штаба Национального сопротивления, говорится в заявлении.

Как настоящий патриот Украины Игорь Жданов в первые дни войны стал волонтером АТО, собственными усилиями собирал благотворительную помощь и доставлял ее на блокпосты и в места расположения батальонов, подчеркнули в "Народном фронте".

Свою эффективность как государственный менеджер Игорь Жданов доказал на должности министра молодежи и спорта, было подтверждено решением профильного комитета Верховной Рады.

Фракция "Народный фронт" выражает убеждение, что нездоровые амбиции отдельных сил, представленных в парламенте, их интриги и курс на политическую дестабилизацию не имеют права быть реализованы в том числе из-за паралича управления целыми отраслями жизни страны, — подытожили в политической силе.