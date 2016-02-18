Боевикам ДНР закручивают гайки: отобрали мобильники, грозят наказать за украинские номера

Со среды, 17 февраля, в подразделениях ДНР на территории воинских частей всем боевикам запрещено пользоваться мобильными телефонами.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, днем ранее (16 февраля) у боевиков были собраны списки номеров их телефонов. По многочисленным случаям использования номеров украинских операторов назначены служебные расследования.

В то же время в Дебальцево идет разгрузка прибывшего из РФ эшелона с техникой для доукомплектования бандформирований. Зафиксирована разгрузка 6 танков, 11 бронемашин БМП-1, 2, нескольких командно-штабных машин (КШМ), 10 грузовиков, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, неделей ранее закрутили гайки чиновникам ДНР: грозили арестом за звонки с украинских операторов.