Правительственный кризис: Германия рассказала, какой Кабмин нужен Украине

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине для проведения реформ и реализации Минских соглашений нужен дееспособный Кабинет министров.

Об этом он сообщил в Берлине после встречи с главой МИД Швеции Маргот Вальстрем, пишет DW со ссылкой на данные dpa.

В то же время дипломат выразил надежду, что возникший в нашей стране правительственный кризис скоро будет преодолен.

"Глава МИД Германии призвал украинскую власть и дальше идти по пути реформ и воплощать Минские договоренности. А без дееспособного правительства сделать это невозможно", — приводят его слова журналисты.

Напомним, 16 февраля Верховная Рада не поддержала постановление "Об ответственности Кабинета министров Украины (относительно принятия резолюции недоверия КМУ)" (№4080), за него проголосовали только 194 народных депутата при необходимых 226 голосах.