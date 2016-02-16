Рада не поддержала отчет Кабмина и не смогла отправить правительство в отставку

Во вторник, 16 февраля, Верховная Рада Украины отказалась принять постановление о ходе и результатах выполнения Программы Кабинета министров Украины в 2015 году (регистрационный № 4050) и поддержала постановление об отклонении отчета Кабмина и признании деятельности правительства неудовлетворительной (№4063).

За постановление о принятии к сведению отчета проголосовали лишь 77 народных депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

За постановление о признании работы Кабмина неудовлетворительной проголосовали 247 народных депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, от фракций "БПП" — 120, "Оппозиционного блока" — 26, "Самопомочи" — 26, Радикальной партии — 15, "Батькивщины" — 16, от группы "Воля народа" — 15 и 29 внефракционных.

От группы "Видродження" и фракции "Народный фронт" не проголосовал ни один депутат.

Кроме того, Верховная Рада не поддержала постановление "Об ответственности Кабинета министров Украины (относительно принятия резолюции недоверия КМУ)" (№4080).

За данное решение проголосовали лишь 194 народных депутата (при необходимых 226 голосах "за" — ред.) из 236 зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция "Народный фронт" и группа "Видродження". Из фракции БПП "за" проголосовали 97 народных депутатов, из "Оппозиционного блока" — 8, фракции "Самопомич" — 25, "Радикальной партии" — 15, "Батькивщины" — 15, группа "Воля народа" — 6, из внефракционных — 28.

В постановлении, которое было внесено лидером фракции БПП Юрием Луценко, говорилось, что по предложению 159 народных депутатов от конституционного состава ВР согласно ч. 1 ст. 87 Конституции Украины, ВР предлагает принять резолюцию недоверия правительству.

Следовательно, указанное постановление не было поддержано.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что Украине необходима полная перезагрузка Кабинета министров. Ознакомиться с мнением главы украинского государства можно здесь.