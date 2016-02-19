Минус Тимошенко, плюс Ляшко: что спасет парламентскую коалицию?

Вслед за выходом из коалиции "Батьківщини", парламентское большинство покинула и "Самопоміч". Как заявил лидер фракции Олег Березюк, все ее члены подписали обращение к председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману о прекращении участия в коалиции.

"Стал очевиден властный союз, в который вошли часть фракции БПП, "Народный фронт" и обломки Партии регионов. Такие действия, которые легитимировали правительство Украины, являются покушением на государственный строй страны и окончательно развалили парламентскую коалицию "Европейская Украина"", — отметил Березюк.

"Учитывая это, руководство партии постановило: признать невозможным дальнейшее пребывание фракции Объединения "Самопоміч" в союзе с политическими силами, которые стали участниками олигархического переворота в парламенте, и прекратить участие в парламентской коалиции", — добавил он.

При этом в тот же день, до того, как стало известно решение фракции "Самопоміч", о готовности принять участие в создании новой коалиции и нового правительства заявила Радикальная партия. "Заявление "Батьківщини" о выходе из коалиции и вероятный выход "Самопомочі" превращают парламент в недееспособный", — отметил лидер РП Олег Ляшко.

Эксперты объяснили "Главреду": если политические силы не смогут в течение 30 дней (с момента, когда о выходе "Батьківщини" и "Самопомочі" из коалиции будет официально объявлено главой Верховной Рады или представителем президиума ВР) создать новую коалицию, встанет вопрос о необходимости проведения досрочных парламентских выборов. На данный момент в составе парламентского большинства остаются лишь фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" общей численностью 217 народных депутатов.

Политологи рассказали, что теперь ждет парламентскую коалицию и Верховную Раду в целом, какова на данный момент вероятность досрочных выборов, а также при каком условии их удастся избежать.

Заместитель генерального директора — директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко:

В данной ситуации возможны два сценария. Один из них предусматривает проведение досрочных парламентских выборов, второй — нет.

Если мы говорим о том сценарии, который не предусматривает выборов, то, значит, коалиция в любом составе должна формально сохраниться. Несмотря на то, что фракции заявляют о своем выходе из коалиции, на данный момент юридически оформленного факта выхода из парламентского большинства ни "Батьківщини", ни "Самопомочі" нет (Гройсман уже официально объявил о выходе "Батьківщини" из коалиции — Ред.). То есть пока что коалиция остается в своем прежнем списочном составе. Тем более, что Радикальная партия Ляшко заявила о возможности возвращения в коалицию.

Однако все равно очевидно, что ситуация зависит от позиции двух крупнейших фракций — они как ядро, вокруг которого может сформироваться коалиция разных форматов. Пока они остаются вместе и не выходят из коалиции, идет процесс договоренностей, торгов, определения распределения и перераспределения должностей в новом Кабмине, включая все должности, в том числе премьера. Пока этот процесс продолжается, пока эти две фракции остаются вместе, коалиция существует.

Если же кто-то из них примет решение о выходе из парламентского большинства, тогда начнется реализация "сценария №2". Потому что любой другой формат коалиции не будет выгоден тем политическим игрокам, которые настроены на досрочные выборы. В первую очередь, это касается "Батьківщини", "Самопомочі", в меньшей степени — Радикальной партии. Потому что любые коалиции с "Оппоблоком" или двумя другими фракциями, в которых есть бывшие представители Партии регионов, будут проигрышными имиджево.

Так что пока БПП и "Народный фронт" будут держаться вместе, будет шанс на то, что процесс может перейти в более конструктивную плоскость, и постепенно стабильность власти может восстановиться. Сейчас озвучиваются разные сроки — от трех недель до трех месяцев.

Оба сценария сейчас вполне вероятны. Но, учитывая всю совокупность факторов (в том числе позицию международных партнеров Украины, финансовых организаций, вопрос Минских договоренностей и личных обязательств президента), пока что на протяжении хотя бы некоторого периода времени будет развиваться сценарий, не предусматривающий досрочных выборов. Их попытаются избежать. Тем более, президентская политическая сила (не говорю уже о "Народном фронте" с его нынешними рейтингами) на этих выборах, если они состоятся, существенно потеряет, поскольку возрастет конкуренция, да и позиции самого президента несколько ослаблены. Тем более, в случае, если будет длительный период дестабилизации и социально-экономические проблемы, если не будет реформ (а какие реформы могут быть, когда идет избирательная кампания?). Потому, думаю, основные игроки будут склоняться к варианту без выборов и будут искать какой-то компромисс.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

Когда о выходе "Батьківщини" и "Самопомочі" из коалиции будет официально объявлено главой Верховной Рады или представителем президиума ВР, начнется отсчет времени для создания новой коалиции. Фактически события 18 февраля — это официальное юридическое начало коалиционного кризиса. Если ранее это был политический кризис, а в юридическом смысле кризиса не было, то сейчас он начался. Теперь ровно за месяц необходимо будет создать новую коалицию, а, соответственно, и новое правительство. Если нет — встанет вопрос о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.

Сейчас это главные альтернативы — или новая коалиция и новое правительство, или досрочные парламентские выборы.

Не все, возможно, это поняли, но голосование по Яценюку было очень показательным. Поскольку это не было голосованием за Яценюка, за то, чтобы он остался премьер-министром. Это было голосованием против досрочных парламентских выборов. Один из мотивов тех, кто не голосовал за недоверие правительству Яценюка, — голосование против досрочных выборов.

Также необходимо учитывать, что сейчас президенту, а также части политических сил, в первую очередь самому президенту, крайне важно продемонстрировать нашим западным партнерам, что очень быстро будет восстановлена парламентская коалиция. Чем дольше у нас не будет новой коалиции и нового правительства, тем дольше мы не получим очередной транш от МВФ.

Если будет тупик, если не удастся создать новую коалицию, возникнет проблема, связанная с тем, что будет возрастать вероятность досрочных выборов. Однако я рискну предположить, что, если не удастся создать коалицию из парламентских фракций — либо в нынешнем формате, или несколько в ином, тогда не исключено, что встанет вопрос о внесении изменений в регламент, которые бы позволили принимать участие в коалиции отдельным народным депутатам на индивидуальной основе или депутатским группам.

Политолог Владимир Цибулько:

Пока "Батьківщина" и "Самопоміч" заявляют о выходе из коалиции, Радикальная партия сказала о возможности возвращения в нее. Поэтому действия "Самопомочі" выглядят совершенно беспомощными в данной ситуации. Они выглядят вторичными и на фоне "Батьківщини", и на фоне Радикальной партии.

Очевидно, что и "Батьківщина", и "Самопоміч" купились на фантом досрочных выборов. Этот фальстарт организовывал Саакашвили своей активностью. Очевидно, что эти политические силы, их лидеры, их экспертная среда решили, что ситуация идет к досрочным выборам. Скорее всего, что и "Батьківщина", и "Самопоміч" стремятся избежать "вируса Яценюка", а не просто избежать ответственности. Под "вирусом Яценюка" я подразумеваю, что все политические силы, которые имеют дело с "Народным фронтом", рискуют растерять все свои рейтинги. Хотя тот же "Народный фронт" имеет перспективы в случае успешных результативных действий именно в ближайшие пару месяцев, которые БПП определил, как дедлайн для НФ, чтобы затем избавиться от Яценюка на должности премьера. Не исключено, что могут быть динамичные эффективные изменения, но ни "Батьківщина", ни "Самопоміч" не смогут пожинать дивиденды от участия в этих реформах.

Думаю, что вероятность досрочных парламентских выборов сегодня невысока, поскольку ни одна из политических сил, которые бы хотели подвинуть на властном олимпе БПП и "Народный фронт", не сконцентрировала необходимый человеческий ресурс. "Батьківщині" ни партийная инфраструктура, ни приплыв новых ярких личностей, ни наличие финансовых ресурсов не позволяют пока что нарушить крепкие позиции БПП.

К тому же, если в игру включится новый политический проект Саакашвили, не исключено, что БПП вместе с проектом Саакашвили потом на двоих смогут сформировать парламентское большинство. Поэтому все претензии Тимошенко на большой пакет власти пока что безосновательны. То есть смысл в досрочных выборах будет тогда, когда за преодоление порога в 20% смогут посоревноваться хотя бы три политические силы.