Военный эксперт поймал боевиков на "дезе": распускают слухи о скором наступлении

На фоне усиления обстрелов со стороны боевиков, российско-террористические войска на Донбассе производят действия, которые могут свидетельствовать о подготовке наступления (либо же имитации) на ряде участков.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, заметно усилено проведение разведывательных мероприятий с использованием БПЛА, ДРГ, радиотехнической разведки; отмечается сосредоточение сил и средств боевиков сразу на нескольких участках и направлениях в зоне АТО; к сосредоточенным близ переднего края тактическим группам террористов усиленно перебрасываются боеприпасы.

Одновременно среди боевиков ДНР и ЛНР, а также среди населения в ряде населенных пунктов, расположенных близ линии соприкосновения (Горловка, Дебальцево, Донецк, Докучаевск и др.) активно распространяются слухи о "скором наступлении" боевиков. Дата предполагаемого наступления определяется как "20-е числа февраля".

Вместе с тем, формат массированного распространения слухов (одновременно множество "активистов" распространяют одинаковые "месседжи" в местах скопления людей — в магазинах, на остановках общественного транспорта и т.д.) и тот факт, что сразу во многих населенных пунктах муссируется одни и те же посылы, может свидетельствовать о спланированной информационной операции, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, со ссылкой на местных жителей пресс-служба штаба АТО сообщала, что в Петровском районе Донецка боевики сосредотачивают технику и готовятся к захвату Марьинки — западного пригорода Донецка.