Оккупация и уничтожение: Кравчук раскрыл планы России по Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в отдаленной перспективе Российская Федерация хочет уничтожить нашу страну.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Фокус", пишет ТСН.

В то же время собеседник журналистов уточнил, что президент РФ Владимир Путин "постоянно заявляет, что Украина – это искусственное образование, следовательно, по его логике, подлежащее оккупации".

"Главным для Кремля является проведение выборов на оккупированных территориях востока, что означает формальную легитимизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей как территории Украины, которая контролируется Кремлем", — отметил экс-президент.

По его словам, "пока на Донбассе сепаратисты, террористы, бандиты, мы можем называть их как угодно — у нас есть для этого основания, а после выборов мы будем иметь дело уже с представителями Донбасса, избранными по украинскому закону".

Напомним, ранее Леонид Кравчук выразил мнение, что для урегулирования конфликта на востоке Украины и возвращения контроля над всей территорией Донбасса и Крыма необходимо создание нового международного формата.