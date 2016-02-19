В ГПУ объяснили жестокость Януковича во время Майдана: боялся потерять власть

Из-за нежелания нести ответственность за совершенные злодеяния окружение беглого экс-президента Виктора Януковича проявляло жестокость в стране.

Об этом заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, в интервью "Украинской правде".

Он подчеркнул, что следствие имеет большое дело, где правящая тогда верхушка была звеньями, которые создали преступную организацию и распределили между собой роли.

"Есть отдельные эпизоды, дела, которые ведут отдельные следователи, но координируются нашим управлением. Наше управление и было создано для того, чтобы расследовать экономические преступления бывших чиновников до Майдана, а после этого — уже противодействие выступлениям граждан", — отметил Горбатюк.

Он также заявил, что основным мотивом жесткости окружения Виктора Януковича было "желание продолжать грабить страну и страх потерять власть, потому что они понимали, что будут нести ответственность за то, что совершили".

Напомним, ранее в прокуратуре отметили, что при разгон Майдана власть действовала как преступная организация.