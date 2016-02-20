Российская интеллигенция не должна замалчивать войну против Украины — правозащитница РФ

Война в Украине — безумие и преступление. Действия властей России против Украины были восприняты российской интеллигенцией с большой болью именно потому, что она считала и считает украинский народ братским.

Такое мнение высказала председатель Московской Хельсинкской группы, известная российская правозащитница Людмила Алексеева, пишет Голос Америки.

"Это колоссальная рана, нанесенная отношениям, я бы сказала, двух стран, так как о двух народах говорить трудно: мы слишком близки. Я сама русская, но родилась в Крыму, который, при всей его многонациональности, был, конечно, территорией Украины. Все очень переплетено, украинская интеллигенция всегда поддерживала связи с российской, да и не только интеллигенция — очень многие семьи российско-украинские, в Киеве при мне говорили по-русски".

Алексеева также считает, что российские власти не намерены прислушиваться к призывам интеллигенции страны к изменению политики в отношении Украины, но, тем не менее, Конгресс интеллигенции будет и дальше протестовать против аннексии Крыма и военного вмешательства.

"Это не была одноразовая акция выражение нашего отношения к этой войны. Сейчас эта война несколько заглохла, переместилась — Россия теперь в Сирии "защищает свои интересы", хотя они у нас интересы в Сирии, я не понимаю. Но конфликт в Украине по-прежнему тлеет. И значит, осуждение этой войны со стороны российской интеллигенции не должно замалчиваться", — отметила Алексеева.

Стоит отметить, что выдающиеся общественные деятели России решили, что они должны выразить свою публичную реакцию на то, как Россия поступила в отношении соседней страны. Российские интеллектуалы, которые в большинстве своем горячо поддержали выступления зимой 2013-2014 года на Майдане, позже раскололись по вопросу об отношении к захвату Крыма.

Напомним, Украина требует от России прекратить оккупацию Крыма.