Беспорядки в Киеве: соцсеть о "новом" Майдане, опубликовано видео ночной акции

Беспорядки, которые происходила в центре Киева в день чествования героев Небесной Сотни, не являются третьим Майданом.

Народный депутат Виктор Чумак на своей странице в Facebook объяснил, почему беспорядки, которые происходила в центре Киева в годовщину Евромайдана, не являются третьим Майданом.

"Майдан это не событие. Это состояние жизни страны в тяжелые времена. Это состояние поддерживают киевляне. Сегодня не поддерживают. Значит, не Майдан", — написал нардеп.

"Майдан это состояние души", "Российские тролли стараются раскрутить Тртий Майдан. Не поддавайтесь. Стране нужна стабильность", "Виктор, все понимают. Хватит. Реально, давайте строить страну. Уникальный шанс. Без патетики. Сколько можно. Годы идут. Та заработали те деньги..." — комментируют пользователи соцсети.

Волонтер Леся Литвинова (Александра Коваль) поблагодарила киевлян за то, что они не поддержали акции протеста на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом Леся Литвинова написала на своей странице в Facebook, ее пост собрал боле 3,5 тысяч лайков.

"Киев... Мой драгоценный мудрый Киев... Спасибо тебе. Спасибо за то, что с недоумением смотрел на погромы банков. Спасибо за то, что не реагировал на "проверенную информацию" про 10 000 титушек в "Проліске". Спасибо за то, что нес цветы на Аллею Небесной Сотни, а не шины под Стеллу. Спасибо за тишину на Аллее, за цветы и свечи. За слезы. Не напоказ, а искренне. За уважение к тем, кто был там два года назад. И к мертвым и к живым. Спасибо, что не дали превратить этот день в фарс. Спасибо", — написала волонтер.

В то же время журналист Андрей Сантарович дал свои объяснения происходящему на Майдане в своем Facebook.

"То, что вчера, 20 февраля, произошло с погромом Альфа-банка и попытками погрома офиса СКМ и Сбербанка России — все это висело в воздухе. Давайте будем честными хотя бы перед самим собой. Еще 16 февраля я общался с организаторами "Медвежьей блокады" российских фур на Закарпатье. И они "на запись" говорили об этом. О том, что это давно пора было сделать. И о том, что они думают об этом. Да, это неправильно с точки зрения закона. С точки зрения перемещения капиталов. Возможно, это даже не вовремя для всей страны — мы понимаем, что все-таки есть какой-то "Минск-2", и есть МВФ, и есть еще куча **отни вокруг Рады и Правительства. И все это не решишь за пять минут. А именно столько длился погром. Именно столько", — отмечает журналист.

Между тем, глава правления "Коалиции участников Оранжевой революции" (КУПР) Сергей Мельниченко показал ночную акцию на Майдане Независимости в Киеве.

Соответствующее видео Мельниченко опубликовал на своей странице в Facebook.

"Почти половина пятого утра, а вокруг Стеллы на Майдане Независимости и в палатках более двухсот человек. Помню первую ночь начала Евромайдана, тогда в это время людей на Майдане было вдвое меньше. Однако, каковы перспективы этого Майдана я бы на месте нынешней власти реально задумался", — прокомментировал Мельниченко видео.

Журналист Богдан Кутепов в своем Facebook также прокомментировал беспорядки в Киеве.

"Заместители двух министров — Минобороны и МВД, полицейский руководитель "позывной Маршал", а со стороны РПС — Кармазин, Данилюк (да, тот самый, который во время прошлого Майдана в Лондон пешком бежал), Мельничук (экс-Айдар), стрим 17 канала и марионеточное "похищение" его одиозного журналиста Андрея Павловского, переговоры и качели "слышь ты а кто ты"... Еще тот вертеп. И несколько десятков искренних наивных людей из прошлого Майдана, преимущественно периода марта-мая, которые, кажется, ни о чем не догадываются. Это был тяжелый вечер онлайн. А вот дальше будет, к сожалению, еще интереснее..." — пишет он.

Также СМИ сообщали о том, что ночью, 21 феврая, в центр Киева приехали машины с гвардейцами, сообщает ТСН.

"Среди машин три грузовика "КрАЗ" и несколько автобусов с бойцами Национальной гвардии. Машины размещаются возле Октябрьского дворца", — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что к участникам акции на Майдане прибыли замминистра Минобороны Александр Дублян, замминистра МВД Игорь Яровой, начальник столичной полиции Андрей Крищенко. Об этом сообщает Hromadske.tv.

Ранее народный депутат II, III, IV, VI созывов Юрий Кармазин, который находился с активистами возле отеля "Казацкий" рассказал, что к организаторам акции на Майдане приехал отряд полиции во главе с начальником ГУ МВД Шевченковского района с требованием покинуть отель. В ответ активисты якобы вручили начальнику полиции "заявление" о том, что "Казацкий", который принадлежит Минобороны, захвачен некой коммерческой организацией.

Сами же активисты утверждают, что заняли несколько комнат на законных основаниях и ожидают, что в ближайшее время им предоставят счет за проживание.

По состоянию на четыре часа утра 21 февраля помещение отеля "Казацкий" оставили все официальные делегаты, которые приезжали на переговоры с "Радикальными правыми силами"

Как известно, 20 февраля в день чествования памяти Героев Небесной сотне" люди в камуфляже, которые называются "Революционными правыми силами", заняли актовый зал в отеле "Казацкий".

Эти же люди начали устанавливать палатки на Майдане. Во время установки этих палаток произошла потасовка с силовиками. Активисты РПС заявили, что будут оставаться на Майдане —там развернули палатку.

Видео: Igor Kudryavtsev