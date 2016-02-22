Под Мариуполем "морпехи" ДНР несут большие потери: в России обеспокоены

Не успел главарь ДНР Александр Захарченко переименовать 9-й мотострелковый полк 1 АК в 9-й особый мотострелковый полк морской пехоты и обеспечить его черными беретами, тельняшками и шевронами, как российские "кураторы" заинтересовались большими потерями новоиспеченных "морпехов".

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В связи со значительными, в т.ч. боевыми, потерями среди личного состава 9 особого мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), низким уровнем морально-психологического состояния военнослужащих и учитывая важность мероприятий по подготовке морской десантной операции, военным руководством России создана специальная комиссия для изучения ситуации в полку и наведения порядка. Установлено, что Генеральным штабом ВС РФ ответственным за работу комиссии назначен генерал Калганов, говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР Минбороны Украины предположили, что активизация диверсионно-разведывательных действий на Мариупольском направлении связывается с подготовкой к морской десантной операции боевиков ДНР, в которой будут участвовать и морпехи 810-й отдельной бригады морской пехоты Береговых войск ЧФ РФ.