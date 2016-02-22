Экс-министр обороны Ежель согласился сотрудничать по расследованию дела о развале армии

Бывший министр обороны Украины в 2010-2012 гг., экс-посол Украины в Беларуси Михаил Ежель заявил, что готов сотрудничать с украинским следствием.

Он также согласен давать показания в уголовном производстве по факту хищение 42 миллионов гривен, передает ТСН.

"Конечно, конечно. Я оставил им все контактные телефоны и сказал, что готов сотрудничать со следствием, пусть приезжают и допрашивают меня, если есть такая необходимость. Но они не приехали", — сказал экс-соратник Януковича.

Ежель добавил, что к развалу украинской армии не причастен и отказался комментировать информацию, обнародованную сегодня народным депутатом Сергеем Пашинским о том, что ГПУ расследует уголовное дело о развале украинской армии.

"Армия была, есть и будет. Другое дело, что финансирование этой армии было совсем другое, чем, допустим, сейчас. Ну и, конечно, опыт, который приобрела наша сегодняшняя армия. Тогда наша армия такого опыта не имела. Сегодня это другая армия", — отметил Ежель.

Он также отметил, что сейчас живет в Минске, но бывает "везде", даже в России. Почему же не едет в Украину — не признался. Для ответов на все вопросы, пригласил спецкора ТСН в Минск. Правда, время и место встречи назначить отказался.

Напомним, ранее в СНБО рассекретил стенограмму по захвату Россией Крыма.