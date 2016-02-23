Экс-"беркутовцам" Зинченко и Аброськину выдвинули обвинения в убийстве еще 9 участников Майдана

Генеральная прокуратура выдвинула бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" Сергею Зинченко и Павлу Аброськину обвинение в убийстве еще 9 участников Майдана в феврале 2014 года.

Соответствующее ходатайство внес прокурор управления специальных расследований Генпрокуратуры Роман Псюк в Святошинском районном суде Киева, пишет УНН.

Также прокурор попросил суд присяжных рассматривать объединенное уголовное производство в отношении экс-беркутовцев Зинченко, Аброськина, Маринченко, Тамтуры и Янишевского по обвинению в убийстве 48 человек. Он обратился в суд с ходатайствами о продлении еще на два месяца ареста для них.

Ранее Зинченко и Аброськину инкриминировали убийство 39 человек.

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура передала в суд уголовное производство против Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которых подозревают в убийстве в центре Киева 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года.