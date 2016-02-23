Дипломаты объяснили, от чего зависит безвизовый режим Украины

Введение безвизового режима между Евросоюзом и Украиной зависит от проведения реформ и успехов в борьбе с коррупцией.

Об этом на переговорах с представителями украинской власти заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, пишет Deutsche Welle.

"От вашего продвижения на пути борьбы с коррупцией будет зависеть введение безвизового режима с ЕС. То же касается и МВФ", — заявил Жан-Марк Эро.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул: "Мы не говорим Украине, во главе с какими лицами и каким образом двигаться вперед (...) Но всем нам нужно руководство государства, способное на действия и решения".

Он также подчеркнул важность продолжения экономических реформ. Для этого, по его словам, должен действовать "принцип нулевой толерантности к коррупции".

Во время встречи со спикером Владимиром Гройсманом французский и немецкий дипломаты заявили, что Евросоюз требует четкого сигнала от Украины, что реформы будут продолжаться, несмотря на сложную политическую ситуацию, которая стала основной причиной визита немецкого и французского министров в Киев.

Немецкие СМИ опубликовали статью Франка-Вальтера Штайнмайера и Жан-Марка Эро, где они обратились к представителям украинской власти с призывом к немедленным реформам и решительной борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее в Киеве президент Петр Порошенко встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером, а также главой МИД Франции Жан-Марком Эро, с которыми, в частности, обсудил выполнение Минских соглашений по Донбассу.