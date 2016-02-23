Из ГПУ уволили всех, кто занимался делом "бриллиантовых прокуроров" — СМИ

23 февраля 2016, 20:06

Всех, кто принимал участие в расследовании дела по Корнийцу, уволили, говорит источник.

Всех прокуроров и следователей, занимавшихся делом так называемых "бриллиантовых прокуроров", уволили из Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщил источник в Генпрокуратуре в комментарии Укринформу.

"В подчинении Касько (заместителя генерального прокурора Виталия Касько, который подал рапорт об отставке — ред.) было Управление по расследованию уголовных производств относительно работников прокуратуры, в котором работало 10 человек: семь следователей и три руководителя. Также был Отдел процессуального руководства, который состоял из пяти прокуроров. Всех, кто принимал участие в расследовании дела по Корнийцу, уволили. Все — и следователи, и прокуроры, — были выведены за штат, Управление по расследованию уголовных производств и Отдел процессуального руководства ликвидированы", — сообщил осведомленный собеседник.

Как свидетельствует источник агентства, 5 февраля Корниец был уведомлен о подозрении в присвоении мусорного бизнеса — компании "Николсан". И в тот же день Управление по расследованию уголовных производств относительно работников прокуратуры было ликвидировано приказом генпрокурора Виктора Шокина. Кроме того, уже 10 февраля был ликвидирован Отдел процессуального руководства.

Собеседник отметил, что после ликвидации управления и отдела на свою должность переназначены были лишь те работники, которые не имели отношения к расследованию уголовного дела относительно заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина.

"Из следователей переназначены были лишь трое из семи человек. Те, которые не принимали участие в деле по Корнийцу. Из прокуроров переназначен был лишь один прокурор, который тоже недавно устроился на работу и не принимал участия в расследовании этого дела", — рассказал собеседник.

По словам собеседника агентства, после ликвидации подразделений следователи и прокуроры должны были быть трудоустроены в Генинспекцию Генпрокуратуры, однако их рапорты о назначении отказываются подписывать.

Напомним, Владимир Шапакин и Алексей Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля, у них изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн, этот же суд избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога почти в таком же размере.

Стоит отметить, что позже последнему решением Апелляционного суда столицы была повышена сумма залога, однако это не помешало ему и другому экс-чиновнику оказаться на свободе.

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